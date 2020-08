Coronavirus: a Cervia inizia l’attività della clinica mobile per il test sierologico

Clinica mobile operativa a Cervia per il test di screening per evidenziare se si sono avuti contatti con il Coronavirus. È iniziato a oggi il nuovo progetto “Riviera sicura” dell’Ausl Romagna e della Regione dedicato a turismo e salute, ideato con la collaborazione di una decina di Comuni. Per l’intero mese di agosto, turisti e residenti potranno recarsi alla clinica e, al costo di 10 euro, scoprire se sono stati esposti al contagio. In caso di risultato positivo, sarà possibile svolgere il tampone e verificare se la malattia sia in corso. Dopo Cervia, toccherà ai Comuni della provincia di Rimini e Forlì-Cesena. Dal 26 al 31 agosto a Ravenna e ai suoi lidi.

Oltre al camper, saranno attive unità di strada che distribuiranno kit per la sicurezza e l’igienizzazione personale durante i maggiori eventi di richiamo, sensibilizzando le persone sulle norme di sicurezza ancora in vigore.

Il calendario di “Clinica mobile” e camper

Cervia (“Clinica Mobile”) dal 3 al 16 agosto in piazza Premi NobelRimini (“Clinica Mobile”) dal 17 al 24 agosto in piazza Fellini

Misano Adriatico – dal 3 al 5 agosto in via Litoranea sud angolo via Monti

Cattolica – dal 6 all’8 agosto in piazzale delle Nazioni

Riccione – dal 9 al 12 agosto in piazzale San Martino

Bellaria Igea Marina – dal 13 al 14 agosto in piazza del Popolo

San Mauro Mare – Savignano sul Rubicone – dal 15 al 19 agosto in piazza Battisti a San Mauro Mare

Cesenatico – dal 21 al 23 agosto in piazza Costa

Gatteo a Mare – dal 24 al 25 agosto in piazza Don Guanella

Ravenna – il 26 agosto in piazza Forlimpopoli a Lido di Savio; il 27 in piazza Dora Markus

a Marina di Ravenna; il 28 in viale Vivaldi a Lido Adriano; il 29 in via Sighinolfi a Ravenna e il 31 agosto in piazza Italia a Marina Romea.