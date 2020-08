Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate 5 nuove positività. Quattro pazienti sono di sesso maschile, uno di sesso femminile; 1 è asintomatico mentre gli altri 4 presentano sintomi, ma sono tutti in isolamento domiciliare; 2 positività fanno riferimento a tamponi effettuati a seguito di sintomi; 1 a rientro da Malta; le altre 2 a contact tracing con casi accertati fuori dal territorio provinciale.

Non si sono verificati decessi mentre si sono verificate 2 guarigioni complete e 4 guarigioni cliniche per le quali i pazienti dovranno sottoporsi a tamponi di negativizzazione.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.256, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.

59 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

581 Ravenna

168 Faenza

96 Cervia

74 Lugo

65 Russi

31 Alfonsine

50 Bagnacavallo

24 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

5 Sant’Agata sul Santerno

17 Cotignola

9 Riolo Terme

24 Fusignano

6 Solarolo

19 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara