Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 39 casi: si tratta di 21 pazienti di sesso maschile e 18 pazienti di sesso femminile; 26 asintomatici e 13 sintomatici; 37 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati. Nel dettaglio: 17 per contact tracing; 12 per sintomi; 10 per test privati.

I tamponi eseguiti sono stati 1630. Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate 22 guarigioni.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 33.209.

Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi oggi:

1 fuori provincia

1 Bagancavallo

1 Brisighella

3 Conselice

5 Faenza

4 Lugo

18 Ravenna

3 Riolo Terme

2 Russi

1 Sant’Agata Sul Santerno