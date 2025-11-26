Il Partito Democratico di Lugo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Maurizio Montanari, di cui oggi, mercoledì 26 novembre, si celebrano i funerali.

Maurizio ha rappresentato una figura importante per la nostra comunità politica, nella quale ha ricoperto anche incarichi negli organismi dirigenti, fino a quello di segretario dell’unione comunale di Lugo.

Nella sua militanza ha sempre apportato un significativo contributo di riflessione e proposta, non mancando mai di approfondire con originalità le questioni politiche o amministrative che via via si presentavano, sia quelle di carattere locale che quelle più generali; e senza sottrarsi al confronto e alla discussione anche vivace, tuttavia sempre in un’ottica costruttiva e di rispetto delle persone. Ha dato una testimonianza di cultura politica, spirito democratico, attenzione al bene comune e attaccamento alla città e al territorio.

Ci uniamo al dolore della moglie, della figlia e dei suoi familiari e amici.

Giacomo Baldini – segretario unione comunale PD Lugo

Edgardo Farolfi – segretario circolo PD Lugo Città