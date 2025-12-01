Uno degli ultimi appuntamenti coi libri alla Bottega Bertaccini prima della chiusura.

Sabato 6 dicembre alle ore 17.30, con la partecipazione degli autori, verrà presentato il libro che raccoglie gli atti del convegno su Silvio Corbari – “Corbari Curbéra, l’uomo il partigiano il mito” (Yanez Libri) – promosso dall’Anpi e svoltosi il 12 aprile 2025 a Faenza.

Scopo del convegno non era, né poteva essere, quello di ripercorrere le vicende della banda Corbari e il ruolo di comando in essa svolto del giovane partigiano faentino. Né era quello di apportare significativi contributi alla ricerca storica su una pagina della Resistenza in Romagna che pure ha bisogno di messe a punto attraverso ulteriori ricerche. In effetti, benché su Corbari si sia scritto molto, sono pochi i testi frutto di un diligente lavoro di studio.

“L’Anpi ha voluto innanzitutto riproporre all’attenzione della città una delle figure della Resistenza più note in ambito nazionale. Era un dovere farlo. Corbari è ricordato ogni anno nell’anniversario della morte a Cornio, a Tredozio, a Modigliana, a Castrocaro, a Forlì. Per troppo tempo nulla si fatto nella città dov’è nato e dalla quale è partito per intraprendere la lotta armata contro i fascisti e gli occupanti tedeschi”.

Il volume contiene gli interventi di Angelo Emiliani (“Su Corbari troppi ‘si dice’”), Martina Alpi (“Il ruolo di Silvio Corbari nella memoria collettiva faentina, indagine fra le nuove generazioni”), Enrico Gaudenzi (“Corbari, il film. Contesto, tematiche e ricezione.”), Enzo Casadio (“Corbari in alcuni documenti tedeschi dell’epoca”), e le conclusioni di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna e provincia.

L’incontro è organizzato in collaborazione con la sezione ANPI di Faenza.