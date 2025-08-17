Coppa Italia Serie C, il Ravenna FC supera il Cittadella 2-0: doppietta di Motti

Esordio vincente per il Ravenna FC di mister Marchionni che al Benelli batte 2-0 il Cittadella nel primo turno di Coppa Italia Serie C. Protagonista assoluto della giornata Matteo Motti, nuovo bomber giallorosso arrivato dal Tau Altopascio, autore della doppietta decisiva al 39’ e al 54’.
Con questo successo i bizantini staccano il pass per il secondo turno, dove li attende il derby romagnolo contro il Rimini, campione in carica della competizione, in programma tra il 28 e il 30 ottobre.
Una prova convincente quella dei giallorossi, che hanno mostrato solidità e spirito offensivo, utile a preparare al meglio l’esordio in campionato previsto sabato prossimo, sempre al Benelli, contro il Campobasso.