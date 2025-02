La Mernap Faenza continua a stupire e conquista con una prestazione superlativa l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia di Serie B, travolgendo l’Eta Beta Fano con un netto 8-2. Un successo che ha un sapore speciale, considerando che in campionato l’Eta Beta aveva sconfitto i manfredi sia all’andata e sia al ritorno. Nel mercoledì di coppa nello scontro ad eliminazione diretta la squadra di Vespignani ha vinto senzail favore del pronostico e si è aggiudicata l’incontro attraverso una prestazione determinata e superlativa.

Una vera e propria impresa, quella della formazione rossonera, neopromossa in Serie B ma che sta vivendo una stagione straordinaria: oltre alla qualificazione in Coppa, infatti, è attualmente capolista del proprio girone, in piena lotta per la promozione in Serie A2. Dopo la storica qualificazione alle fasi eliminatorie di Coppa la squadra faentina aveva eliminato il Corinaldo, mentre l’Eta Beta è arrivata alla sfida con la Mernap eliminando il Recanati.

Combattuto è stato l’avvio di gara. Il primo squillo è arrivato all’11’, quando Zin Dine ha sbloccato il risultato con un destro preciso. Lo stesso Zin Dine ha poi avuto l’occasione per raddoppiare al 15’, ma non è riuscito a realizzare il calcio di rigore assegnato. Dal canto proprio il portiere dell’Eta Beta ha compiuto vari interventi decisivi nel corso del primo tempo. Mister Vitali ha quindi provato a spezzare il ritmo chiamando il time-out al 12’, ma la Mernap ha continuato a spingere e ha trovato il raddoppio al 17’ con Grelle. Il gol più spettacolare è stato siglato al 19’, quando Lebbaraa ha trovato la conclusione vincente con una splendida rovesciata, consentendo così ai faentini di andare al riposo con un vantaggio di 3 gol a 0.

Al rientro in campo, la Mernap ha mantenuto il controllo del match e ha trovato il 4-0 al 5’ con Hassane, per poi calare la quinta rete al 10’, sempre firmata dall’incontenibile laterale marocchino. Con la partita ormai compromessa, l’Eta Beta ha provato a giocarsi il tutto per tutto, schierando il portiere di movimento nel tentativo di riaprire il match.

Una mossa che ha funzionato solo parzialmente: Cirillo, al 14’, ha trovato il gol dell’1-5, ma i faentini hanno risposto immediatamente con Matteuzzi al 15’. Nel finale, Grelle ha coronato la propria prestazione e la tripletta siglando altre due reti al 16’ e 17’, mentre Cirillo ha segnato ancora per l’Eta Beta. La squadra di mister Vespignani ha poi gestito la gara negli ultimi minuti senza rischi.

Al fischio finale i giocatori della Mernap hanno dato il via ai festeggiamenti per la qualificazione alla Final Eight, un traguardo storico per il club. Ora, il sogno continua: a Falconara, Porto San Giorgio e Jesi dal prossimo 20 marzo la Mernap proverà a scrivere un’altra pagina della propria storia e a lottare per la conquista della Coppa Italia. Sabato pomeriggio invece alle 15 arriverà al Palacattani il Cus Macerata per la quart’ultima giornata di campionato.

Eta Beta Fano 2-8 Mernap Faenza

Eta Beta Fano: Tonelli, Montalbini, Lourencete, Montesi, Ettaj, Severi, Vitale, Giuliani, Marinelli, Ugolini, Cirillo, Ceccarelli. All. Vitali

Mernap Faenza: Pagliai, Cedrini, D’Elia, Gatti, Lebbaraa, Hassane, Grelle, Magliocca, Pellini, Zin Dine, Matteuzzi, Delvecchio. All. Vespignani

Marcatori: 11’pt Zin Dine (M), 17’pt, 16’st e 17’st Grelle (M), 19’pt Lebbaraa (M), 5’st e 15’st Hassane (M), 13’st Matteuzzi (M), 14’st, 17’st Cirillo (E).

Ammoniti: Lourencete, Severi, Cirillo (E).