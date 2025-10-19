Alla Coppa Italia Master FIJLKAM, il Maestro Vito Durante (Fight Club ASD Ravenna) ha conquistato il primo posto nella categoria Master A +75 kg, specialità Kumite (combattimento a contatto controllato), confermandosi vincitore del titolo per il secondo anno consecutivo.

Reduce dall’argento ottenuto la scorsa settimana ai Campionati Italiani, Durante è tornato sul tatami con grande lucidità, trasformando l’esperienza recente in energia positiva.

«Questa volta non ho sprecato la finale» – afferma Durante – «Sin dall’inizio ho condotto una gara attenta e concentrata, cercando di commettere il minimo degli errori. Questo approccio è stato possibile solo grazie alla sconfitta della settimana precedente: servono molte cadute per raggiungere una vittoria.»

Fondamentale il supporto tecnico ricevuto in gara dal coach scelto per l’occasione.

«Ringrazio il mio coach per questo evento, il Maestro Nicola Simmi – icona del karate pugliese e mondiale degli anni ’90 – che con calma, esperienza e consigli precisi mi ha guidato in ogni fase dei combattimenti.»

La vittoria assume anche un valore personale particolarmente intenso.

«Dedico questa medaglia a mio figlio Edoardo. Avrebbe dovuto essere con me oggi, ma nella notte ha avuto la febbre e non ha potuto accompagnarmi. Questa medaglia è per lui.»

Con questo nuovo successo nazionale, Vito Durante conferma l’identità del Fight Club Ravenna come realtà di riferimento nel panorama Master italiano, unendo risultati sportivi, valori educativi e passione per il karate.