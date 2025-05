Dopo il recupero Lead giovanile della settimana scorsa a Forlì, che ha visto Ginevra Castellari e Allegra Luccaroni rispettivamente seconda e terza nell’U17F, una intensa due giorni ha coinvolto gli atleti romagnoli. Soprattutto gli appartenenti alle categorie giovanili, si sono dovuti impegnare in un autentico tour de force tra Pero (MI) e Faenza, dato che Coppa Italia Speed si è conclusa il sabato sera e il Regionale si disputava la domenica.

In Coppa Italia Lead ha trionfato Giovanni Placci, faentino neo tesserato per le Fiamme Oro, incalzato durante tutta la gara dal fratello Ernesto della Carchidio Strocchi, terzo dopo le qualifiche e secondo in semifinale, che ha mancato soltanto il guizzo in finale. Ottimo comunque il suo settimo posto considerando la giovanissima età. Sul fronte della Speed, dominio in campo femminile di Giulia Randi, faentina del GS Esercito. Sesto il compagno di scuderia e concittadino Marco Rontini fra gli uomini.

Passando ai Regionali di Lead, in casa della Carchidio Stocchi con oltre duecento iscritti, fra i piccoli dell’U11F Viola Selle ha confermato di essere imbattibile con la sesta vittoria su sei gare. Suoi senza bisogno di conteggi titolo e pass per i Nazionali. Secondo di un soffio Luis Verna U13M, che comunque aveva già messo le mani dalla tappa precedente sul Campionato e sulla qualifica per Arco di Trento. Tra i più grandi, nell’U17F sfida fratricida fra Ginevra Castellari e Allegra Luccaroni in semifinale. L’ha spuntata la prima, che però ha compromesso la vittoria in finale per una scivolata. Ormai deconcentrata, Allegra si è a sua volta fatta soffiare il terzo posto per pochi centesimi. Nella stessa categoria, il secondo posto maschile è andato a Ludovico Ravaglia della Istrice Ravenna dopo l’ennesima scivolata, quando la vittoria era sicuramente alla sua portata, avendo il miglior tempo assoluto negli scontri precedenti. l’Oro per Ravenna è finalmente arrivato con Sara Strocchi U19F, grazie a una prestazione senza scampo per le avversarie. Seconda piazza per soli sette centesimi a Giulia Asirelli U21 della Istrice Ravenna, che non ha graffiato con quella zampata di cattiveria, che a volte fa la differenza nel lancio finale al pulsante della Speed. Accesso ai Campionati Italiani anche per tutti gli atleti Istrice appena menzionati. Non presenti alla competizione faentina, ma già qualificati: Nicole Francesconi e Caterina Pazzaglia per Ravenna; Alice Strocchi, Ernesto Placci e Giorgio Chiari per Faenza.