L’E-Work conquista la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, superando l’Akronos Moncalieri col punteggio di 66-52. Le bianconere affronteranno domani la Libertas Udine, che a sua volta ha vinto contro Umbertide. L’altra semifinale vedrà affrontarsi Crema (che ha eliminato le padrone di casa di Brescia) e Valdarno (ha eliminato Scrivia).

Un gioco da tre punti di Vente apre la sfida valida per l’ultimo quarto di finale delle Final Eight di Brescia, che vedono Faenza affrontare Moncalieri priva di Schwienbacher, Brunelli e Caccoli, oltre alla lungodegente Franceschini. Squadra ancora una volta guidata da coach Cristina Bassi, che sceglie di partire con Porcu, Franceschelli, Morsiani, Ballardini e Vente. Le piemontesi rispondono con Cordola, ma non riescono a trovare la via del canestro per oltre 3 minuti di gioco, con l’E-Work che allunga sul 9-2. Penz cerca di scuotere offensivamente le sue compagne, ma una tripla di Meschi ristabilisce le distanze. Un canestro di Cappellotto ed i liberi finali di Ballardini consentono alle bianconere di chiudere la prima frazione avanti 17-7.

Faenza parte forte nel secondo quarto, piazzando un break di 7-0 che vale il massimo vantaggio sul 24-7. Reggiani interrompe la crisi offensiva di Moncalieri, ma Ballardini risponde immediatamente presente nella metà campo offensiva bianconera. La squadra in maglia scura (canotta realizzata appositamente per l’evento per l’Akronos) si affida ancora a Reggiani, che col piazzato firma il -15 a metà frazione. Landi e Katshitshi dalla lunetta riavvicinano Moncalieri, che con la zona mette in difficoltà l’attacco faentino. Quattro punti in fila di Morsiani ridanno ossigeno all’E-Work, che entra nell’ultimo minuto del primo tempo avanti 34-21 e va negli spogliatoi sul +15 grazie ai liberi di Franceschelli.

Sono di nuovo Cordola e Vente a realizzare i primi punti per entrambe le squadre ad inizio ripresa. Katshitshi segna in appoggia, Morsiani risponde con la tripla: 42-25 dopo 3’ di gioco. Bomba da una parte, bomba dall’altra: prima Ballardini, quindi Giacomelli per il nuovo -15 Akronos. Problemi di falli per tutte e due le squadre, con Soglia e Cordola costrette alla panchina dal quarto personale. Moncalieri alza il livello d’intensità difensiva e risale fino al -8 con le giocate di Landi e Domizi. L’E-Work nel momento più difficile trova punti fondamentali da Morsiani e da una tripla allo scadere dei 24” di Porcu (51-38). Il terzo periodo si chiude sul 53-38.

Mini-parziale di 0-4 per le piemontesi in apertura, che tentano la rimonta spinte dalla doppia doppia di Katshitshi (già a quota 14 punti e 10 rimbalzi). Un piazzato di Meschi sblocca Faenza in attacco, ma Giacomelli tiene vive le speranze di Moncalieri col canestro del -11 (57-46). La pressione a tutto campo dell’Akronos permette di perfezionare il recupero a Cordola, che poi appoggia in solitaria il suo ottavo punto di serata. L’E-Work cerca di addormentare il ritmo del match, non riuscendo però a trovare la via del canestro. Le avversarie non ne approfittano e si entra nell’ultimo minuto con le ragazze di coach Bassi avanti in doppia cifra. È la tripla di Simona Ballardini a mettere definitivamente in ghiaccio la partita per Faenza: il capitano si conquista anche un antisportivo nell’azione successiva, salendo a quota 16 punti. Al San Filippo il punteggio finale è 66-52, E-Work in semifinale.

Tabellino Faenza: Franceschelli 7, Morsiani 15, Ballardini 18, Meschi 7, Cappellotto 2, Vente 11, Porcu 6, Soglia

Tabellino Moncalieri: Cordola 8, Reggiani 4, Domizi 6, Katshitshi 14, Giacomelli 5, Landi 5, Bevolo 4, Berrard 4, Penz 2, Ramasso N.E., Jakpa

(fonte: Faenza Basket Project)