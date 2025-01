Fino a quindicimila euro in contributi e servizi per avviare una nuova cooperativa, in qualsiasi settore di attività e senza limiti di età: si presenta così l’ottava edizione del bando Coopstartup Romagna per la nascita di nuove imprese in forma cooperativa, promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna.

Nelle prime sette edizioni Coopstartup Romagna ha investito più di 280 mila euro nei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per promuovere la creazione di nuove cooperative. In totale sono stati presentati oltre 185 progetti che hanno coinvolto 700 persone e hanno portato alla costituzione di 27 nuove imprese.

È possibile iscriversi entro il due aprile sul sito www.coopstartup.it/romagna (per informazioni è disponibile il numero 0544 509512, anche Whatsapp). Possono partecipare tutti i residenti in Italia e nell’Unione Europea organizzati in gruppi di almeno 3 persone (o di 9 soggetti, se tra i soci c’è anche una persona giuridica), oltre alle cooperative già costituite a partire dall’1 gennaio 2024 con sede legale e operativa nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Tutti i partecipanti a Coopstartup Romagna ricevono gratis un percorso di formazione online sulla forma di impresa cooperativa. Al termine vengono selezionati 15 progetti che ricevono un tutoraggio personalizzato da parte degli esperti di Legacoop e Federcoop Romagna per la messa a punto dei progetti di impresa e la stesura dei business plan. Le premiazioni si tengono a dicembre. Tra i criteri di valutazione dei vincitori figurano il beneficio per la collettività, l’originalità, la sostenibilità, le competenze del team e la capacità di creare nuovi posti di lavoro, anche nel medio e lungo periodo. La costituzione in cooperativa dovrà avvenire entro 12 mesi dalla comunicazione ai vincitori. L’impresa dovrà avere sede legale e operativa nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Ogni gruppo vincitore, una volta costituito in cooperativa e associato a Legacoop, riceverà un contributo di 15mila euro (di cui 5mila euro sotto forma di servizi erogati da Federcoop Romagna), e un piano annuale di assistenza sanitaria agevolato per i soci lavoratori alle condizioni previste nel bando.