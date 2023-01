Si è spento all’età di 84 anni, dopo una lunga malattia, Valerio Cellini, conosciutissimo esponente del movimento cooperativo e del terzo settore della provincia di Ravenna.

Durante il suo percorso professionale Cellini fu responsabile delle cooperative agroalimentari di Legacoop Ravenna dal 1978 e al 1980 e in seguito ricoprì numerose importanti cariche legate al mondo dell’agricoltura. Fu anche coordinatore dei soci prestatori della Coopcostruttori di Argenta, dove grazie alle sue capacità fornì un grande contributo di mediazione in una situazione molto delicata. Dopo essere andato in pensione si era dedicato al volontariato culturale e sociale, all’interno del Circolo Cooperatori Romagnolo, come presidente dell’Associazione “Porte aperte della Romagna” e in collaborazione con la cooperativa sociale San Vitale, di cui era consigliere di amministrazione.

I cooperatori di Legacoop Romagna e della cooperativa sociale San Vitale sono in lutto e si stringono alla famiglia e ai tantissimi che lo conoscevano e apprezzavano per le sue qualità umane, civili e morali.