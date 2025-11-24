Legacoop Romagna e la Cooperativa sociale San Vitale esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Maurizio Montanari, storico dirigente del movimento cooperativo lughese e ravennate.

Dopo un lungo e proficuo periodo vissuto nel Sindacato, Montanari era entrato a far parte del Consorzio San Vitale nel 1996, ricoprendone la carica di direttore commerciale fino al 2008. Gli ultimi anni di carriera, fino al pensionamento avvenuto nel 2011, erano stati dedicati alla direzione consorzio provinciale Agape.

Di lui i cooperatori ricordano le eccezionali competenze professionali, la forte carica di umanità e gli altissimi principi di solidarietà, condivisione e impegno per la comunità.

Instancabile protagonista della vita politica, culturale e associativa del territorio, Montanari sapeva coniugare capacità organizzativa e virtù ideali anche nelle sfide più difficili, perseguendo partecipazione e consapevolezza democratica nel conseguimento di ogni obiettivo.

In questo momento di lutto, i cooperatori si stringono alla figlia, ai famigliari e ai tantissimi che lo conoscevano e stimavano