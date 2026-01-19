Si è svolto questa mattina a Ravenna il secondo incontro, coordinato da Confcooperative Romagna-Estense, dedicato al modello delle cooperative sportive con i ragazzi e le ragazze dell’indirizzo Sport Manager dell’ITE Ginanni di Ravenna.

I due incontri sono rientrati nelle attività del progetto “Job Around the Sport” realizzato al Ginanni e al Liceo Scientifico Oriani di Ravenna con l’obiettivo di favorire l’orientamento e la formazione nel mondo dello sport. Le attività comprendono incontri con professionisti, lezioni pratiche e borse di studio e sono coordinate da Alma Sport Service con il supporto di una rete di società sportive del territorio.

Confcooperative Romagna-Estense ha coordinato due lezioni di due ore ciascuna con gli studenti e le studentesse della classe 4^: nella prima lezione Simone Righi (Confcooperative Romagna-Estense) e Massimo Manuzzi (cooperativa Cogestur) hanno trattato gli aspetti valoriali, tecnici, normativi e fiscali delle cooperative sportive mentre la seconda lezione visto la partecipazione straordinaria della cooperativa sportiva Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena.

“La Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena è una delle cooperative sportive più importanti d’Italia – sottolinea Simone Righi, funzionario di Confcooperative Romagna-Estense -. Il racconto della loro storia e della loro attività nella pallavolo è stato una testimonianza significativa di come il modello cooperativo possa mettersi al servizio dello sport e fare cose grandi”.