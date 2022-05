Nella Commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa, presieduta dalla consigliera Manuela Rontini, è recentemente partito l’iter del progetto di legge regionale dedicato alle cooperative di comunità, che spiega: “Sono realtà che nascono in particolare nelle zone fragili dal punto di vista infrastrutturale e logistico, come le aree interne e montane oppure in alcune periferie urbane. Aggregano persone che devono fronteggiare l’assenza o scarsità di servizi alla persona e di occasioni occupazionali”.

Il progetto di legge, di iniziativa della Giunta, sarà illustrato dall’assessora Barbara Lori nella prossima seduta della Commissione, in programma lunedì 9 maggio, e poi sarà oggetto di approfondimento durante l’udienza conoscitiva dove sono attesi i contributi deglistakeholders, a partire dalle associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo che hanno collaborato alla stesura del testo.

“Le cooperative di comunità, una realtà consolidata già in diversi centri emiliano-romagnoli, rappresentano una risposta della collettività ai bisogni del territorio. Spesso ricevono il supporto degli Enti locali e si affiancano al pubblico per la soluzione di problemi comuni, secondo un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono allo stesso tempo produttori e fruitori di beni e servizi” spiega la consigliera Rontini.

“Attraverso le cooperative di comunità cerchiamo di contrastare fenomeni di spopolamento e declino economico, ma anche di degrado sociale e urbano dei nostri territori attraverso la partecipazione dei cittadini. Con la legge che approveremo, intendiamo identificare e rafforzare la loro presenza e capacità di azione sul territorio regionale, pur senza ingessarne l’attività, che è molto diversificata. Verrà istituito un elenco in cui riunire quelle esistenti e quelle che sorgeranno in futuro, prevedendo di sostenerle a livello economico con le prossime manovre di bilancio, anche in funzione della mutualità che generano a favore dell’intera comunità” aggiunge in conclusione la consigliera faentina del Partito democratico.