Si rinnova e si rafforza la collaborazione tra Linea Rosa e la Cooperativa Spiagge Ravenna. Anche per l’estate 2024 gli stabilimenti balneari della riviera ravennate hanno deciso di sostenere l’impegno del Centro Antiviolenza nella lotta contro la violenza di genere con una serie di attività e appuntamenti solidali.

Tra le varie campagne al fianco del Centro Antiviolenza di Ravenna, Cervia e Russi anche la promozione della Pink RAnning, una camminata/corsa non competitiva per dire NO alla violenza sulle donne, giunta ormai alla sua quarta edizione.

Per il secondo anno consecutivo, per l’intero mese di agosto, le iscrizioni all’evento del 29 settembre in Darsena di Città potranno infatti essere effettuate anche al mare, proprio grazie alla cooperativa dei bagnini.

“La lotta contro la violenza sulle donne non deve avere limiti di genere né di situazioni o di location. Avere il sostegno di attività commerciali tipicamente associate ad altri temi e sensazioni, ci restituisce il senso di una cittadinanza attiva e coesa contro tutte le ingiustizie”, commenta Federica Moschini, assessora alle politiche e cultura di genere di Ravenna.

“Il supporto della Cooperativa Spiagge Ravenna è per noi ormai una certezza e una forza. La disponibilità a promuovere le iscrizioni alla Pink RAnning è solo una delle tante importanti iniziative al nostro fianco. Una campagna a cui sono particolarmente affezionata e grata è quella dei qr code nelle toilette delle donne dei bagni al mare. Adesivi affissi sulle porte interne che inquadrati rimandano ai nostri contatti per poter chiedere aiuto in totale anonimato e privacy”, dichiara Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa.

“Poter chiamare il centro antiviolenza in modo veloce senza essere viste è un aspetto davvero importante e un primo passo verso il percorso di uscita dalla violenza per le donne. Le nostre operatrici sono infatti sempre pronte ad attivarsi in caso di richiesta di aiuto. Al 31 luglio di quest’anno sono già 307 donne accolte da Linea Rosa, mentre alla stessa data dello scorso anno ne erano 245. Ad oggi, ospitiamo 14 donne con i loro figli e le loro figlie, in totale 9 di 6 minori, nelle nostre case rifugio ad indirizzo segreto”, conclude Bagnara.

“Ancora una volta i nostri soci si rimettono in gioco per Linea Rosa, dopo il torneo di beach tennis #IOPOSSO, organizzato a inizio luglio al Bagno Corallo e Bagno Hanabi di Marina di Ravenna, le cena con allenamento di Krav Maga in riva al mare al bagno Bella! di Marina Romea, (a cui hanno partecipato in totale circa 60 persone). Un impegno a cui teniamo molto e che ci rende molto orgogliosi!”, conclude il presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna Maurizio Rustignoli.