Anche Coop Alleanza 3.0 è a fianco dell’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna, a sostegno delle sue attività di carità. Questa mattina, Daniela Guerra, direttrice del punto vendita Extracoop di Ravenna, ha consegnato un buono dal valore di 1000 euro a Matteo Casadio, responsabile del coordinamento operativo dell’Opera di Santa Teresa. In occasione del Natale, i soci di Coop Alleanza 3.0, area territoriale della Romagna, hanno infatti deciso di devolvere la somma a supporto del servizio Docce, Guardaroba e Ristoro di Santa Teresa, a cui è stata destinata tutta la raccolta fondi di questi ultimi mesi. Si tratta di un servizio che offre una prima accoglienza alle persone povere e indigenti, dando loro la possibilità di fare una doccia, e così provvedere alla propria igiene personale, procurarsi vestiti puliti e consumare una piccola colazione nei locali predisposti, all’interno della Fondazione. La donazione consentirà l’acquisto di beni di prima necessità per rifornire la sala ristoro del servizio.

“Un grazie enorme a Coop Alleanza 3.0 – dichiara Matteo Casadio – per questo decisivo supporto a un’attività che vede gli ospiti in costante aumento. Provengono da dormitori, dalla strada, da contesti abitativi improvvisati (scantinati, garage, ripostigli, sottoscala). Nel 2024 abbiamo registrato più di 10.000 accessi, solo nelle prime due settimane di dicembre sono più di 150 le docce fatte e più di 300 le colazioni servite. Negli ultimi tre mesi, ogni settimana abbiamo incontrato mediamente 5 persone nuove che non avevamo mai visto, ma che si sono trovate in condizioni tali da chiedere aiuto per lavarsi, vestirsi, alimentarsi. Per continuare e alimentare costantemente la missione di Santa Teresa, anche tenendo conto che nel 2025 apriremo un nuovo Dormitorio e una nuova Casa della carità, con la consapevolezza che le richieste delle persone bisognose sono destinate ad un progressivo aumento, abbiamo bisogno di collaborazioni come questa e di un rinnovato rapporto di cooperazione con tutta la comunità cittadina”.

Un segno di vicinanza che conferma la proficua collaborazione già da tempo avviata tra l’ente caritatevole e alcuni supermercati della zona tramite il progetto “Buon Fine” promosso da Coop Alleanza 3.0 in tema di povertà alimentare, che permette alle associazioni e organizzazioni no profit aderenti, di ritirare cibo e prodotti invenduti per destinarli ai propri assistiti, e cioè alle fasce della popolazione più povere ed emarginate.

“Siamo orgogliosi di contribuire concretamente al sostegno di iniziative che mettono al centro la dignità delle persone, come quelle portate avanti dall’Opera di Santa Teresa. La donazione – afferma Alice Vichi, presidente zona Soci Ravenna-Cervia Coop Alleanza 3.0 – rappresenta non solo un aiuto tangibile, ma anche un messaggio di vicinanza e di collaborazione verso chi, quotidianamente, si impegna per accogliere e supportare chi è in difficoltà. Come zona soci di Ravenna e Cervia, continueremo a lavorare affinché la solidarietà e la cooperazione rimangano valori centrali nelle nostre comunità”.