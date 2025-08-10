La Società Rinascita Nuoto Team Romagna Asd e lieta di annunciare che la propria atleta Chiara Sama è stata convocata al prossimo imminente evento dei Campionati Mondiali Giovanili di Otopeni (ROMANIA) Che si svolgeranno in data dal 19 al 24 Agosto 2025.

Chiara è stata convocata sulla base dei risultati ottenuti sia nei Campionati Europei Giovanili di Samorin in Slovacchia, conquistando il più alto gradino del podio a squadre con il record europeo della staffetta juniores femminile di 7.56.06 ed un tempo personale di 1.59.19 e della presenza nel podio ai recenti Campionati Italiani di categoria. Oltre a varie vittorie ottenute nei diversi meeting nazionali disputati quest’anno.

La società del pluri Olimpionico Mirko Marzari ritorna sulla scena dei campionati mondiali con la nuova promessa del Nuoto Mondiale – la diciottenne Chiara Sama.

Un caloroso in bocca al lupo per questo ennesimo traguardo a Chiara, all’Istruttore Matteo Monti ed a tutto lo Staff Tecnico di Rinascita Nuoto Team Romagna che hanno contribuito ai risultati della nostra atleta di punta.