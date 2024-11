Lord Byron torna a Ravenna. Nel bicentenario della morte del grande poeta inglese, ed a pochi giorni ormai dall’inaugurazione del Museo Byron e del Risorgimento a Ravenna, il 29 novembre prossimo, l’Italian Byron Society, che ha sede a Ravenna ed è presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, ha organizzato ai Chiostri Danteschi, di fianco alla tomba di Dante, il convegno internazionale ‘Byron 1824-2024 – Parole, Suoni, Immagini’ in programma venerdì 15 e sabato 16 novembre.

Nelle sale dei Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, si alterneranno alcuni dei più grandi esperti mondiali degli studi sul poeta: ad aprire i lavori, venerdì alle 10 sarà il Professor Diego Saglia, Vicepresidente dell’Italian Byron Society, e docente di letteratura inglese all’Università di Parma, che introdurrà il tema il tema ‘A Byronic Bicentenary Balance’ (Un bilancio del Bicentenario di Byron) assieme ad Anne Toner dell’Università di Cambridge. Interverranno poi Bernard Beatty dell’Università di Liverpool, Drummond Bone ed A. E. Stallings dell’Università di Oxford, Jane Stabler dell’Università di St Andrews, Christine Kenyon Junes del King’s College di Londra, Gregory Dowling, VicePresidente dell’Italian Byron Society e docente dell’Università Cà Foscari di Venezia, Mirka Horova, dell’Università Charles di Praga, Clara Tuite dell’Università di Melbourne, Valentina Varinelli dell’Università Cattolica di Brescia, Gioia Angeletti dell’Università di Parma, Carla Pomarè dell’Università del Piemonte Orientale, Francesco Rognoni dell’Università Cattolica di Milano, e Vincenzo Patanè, esperto di Lord Byron ed in particolare della sua esperienza a Venezia ed a Ravenna.

“Il convegno internazionale su Byron – afferma Ernesto Giuseppe Alfieri, Presidente dell’Italian Byron Society e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna – è un momento di grandissimo rilievo culturale e una straordinaria occasione di promozione internazionale dell’immagine di Ravenna, cui guardano ormai da tempo gli studiosi, gli appassionati di letteratura inglese e romantica di tutto il mondo, come si evince dall’altissimo profilo e dalla provenienza dei relatori. Questo è un momento straordinario che aspettavamo da anni e come Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che ha promosso, ristrutturato ed allestito e sta per inaugurare il Museo Byron e del Risorgimento, sono orgoglioso di quanto fatto e, nel dare il benvenuto ai prestigiosi relatori, attendo con emozione ed entusiasmo l’inaugurazione del convegno e la successiva apertura ufficiale del nostro Museo”.

A due passi dalla tomba di Dante, nel fascino silenzioso e avvolgente dei chiostri, le parole, i suoni e le immagini di Lord Byron rifletteranno per due giorni la luce del grande romanticismo sulla Città di Ravenna, una luce forte proiettata sul Palazzo Guiccioli che ospitò Byron in vita e lo ospita ora, da Maestro del Romanticismo e sostenitore dei primi moti risorgimentali, nel Museo a lui dedicato.