Il Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo (CUPLA) organizza un importante convegno dal titolo “Prendersi cura di chi cura: caregivers, sfide e opportunità”, dedicato al ruolo fondamentale dei caregiver, coloro che si prendono cura dei propri familiari, amici o persone care con disabilità o patologie croniche. L’evento si terrà mercoledì 3 dicembre 2025, dalle ore 9:30 alle 11:30, presso la sede di CNA Faenza, in via San Silvestro 2/1, nella Sala della Tecnica e del Sapere.

Il convegno si propone di approfondire le sfide e le opportunità legate alla figura del caregiver, il cui ruolo è diventato sempre più centrale in un contesto di crescente invecchiamento della popolazione. Infatti, nonostante il lavoro che svolgono resti essenziale per il benessere dei destinatari dell’assistenza, i caregiver spesso affrontano difficoltà quotidiane, sia emotive che pratiche, che rischiano di compromettere la loro salute e qualità della vita.

Introdurranno l’iniziativa Mirko Masotti e Casimiro Calistri, segretario e Coordinatore CUPLA Ravenna, e Davide Agresti, Assessore al Welfare del Comune di Faenza. Seguirà la relazione di Donatina Cilla, Direttore del Distretto di Faenza dell’AUSL Romagna, sulla figura del caregiver, sulla sua importanza e di come poterla riconoscere e supportare adeguatamente. L’iniziativa si concluderà con un focus sulle politiche, sui fondi e sugli strumenti di supporto a cura di Antonella Caranese, Dirigente dell’Area Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna Faentina, che presenterà la programmazione del Fondo Caregiver e le opportunità offerte dalla rete di servizi per la realizzazione degli interventi destinati a questa categoria.

Il caregiver, che si prende cura dei propri cari in situazioni di fragilità fisica e/o psicologica, rappresenta una risorsa insostituibile per il sistema di welfare, ma spesso il suo ruolo viene sottovalutato o poco riconosciuto. La gestione di queste responsabilità può essere gravosa e causare significativi stress fisici e psicologici. È quindi fondamentale che venga garantito loro il supporto adeguato, sia sul piano emotivo che materiale.

Questo convegno si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione sul tema.

Il CUPLA si pone l’obiettivo di promuovere politiche e soluzioni concrete per il riconoscimento e il sostegno dei caregiver. La partecipazione di esperti e amministratori locali permetterà di fare il punto su quanto sia necessario continuare a sviluppare una rete di supporto sempre più integrata e accessibile per i caregiver, affinché possano svolgere il loro ruolo con maggiore serenità e senza compromettere la loro qualità della vita.

L’incontro sarà aperto a tutte le persone interessate, in particolare a coloro che ricoprono il ruolo di caregiver o che lavorano nel settore del welfare e dei servizi sociali.