Domani alle ore 15.00, presso la Sala Bini di Confcommercio Ravenna (via Oriani 14 – Ravenna), si svolgerà il convegno dal titolo “Welfare aziendale – Convenienza per l’impresa, vantaggi per i dipendenti”.

Nel corso del convegno, organizzato da Confcommercio provincia di Ravenna e che fa parte del Progetto ‘Identikit dell’impresa e generazione di valore’ con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, verranno illustrate le opportunità e le agevolazioni legate all’introduzione di servizi di welfare aziendale.

Dopo i saluti di Paolo Caroli Presidente Confcommercio provincia di Ravenna, ci saranno gli interventi di Luca Massaccesi Direttore Confcommercio Ascom Lugo e di Alberto FraticelliCo founder & Direttore generale TreCuori Spa Società Benefit

Il Welfare aziendale è costituito da beni o servizi (scolastici, sanitari, assistenziali, ricreativi) riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti col vantaggio di ridurre, fino ad azzerare, il “cuneo fiscale”. Confcommercio si è impegnata affinché i benefici della legge del welfare non rimangano teoria ma possano davvero essere accessibili alla generalità delle imprese

Il tema del Welfare aziendale non è mai stato sotto i riflettori come negli ultimi due anni; i recenti interventi legislativi favoriscono infatti l’adozione di politiche di welfare nelle organizzazioni aziendali di ogni dimensione e settore. Proprio in quest’ottica, in collaborazione con la Piattaforma Tre Cuori, Confcommercio organizza questo convegno che vuole offrire spunti, informazioni e proposte alle imprese del terziario.