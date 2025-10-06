L’associazione Controsenso di Bagnacavallo ha avviato la raccolta fondi per la quarta edizione di CuCù – Curiosità culturali, la rassegna invernale di musica e narrazioni ospitata nella Sala di Palazzo Vecchio.

Anche quest’anno l’obiettivo è raccogliere 3.000 euro attraverso una campagna sulla piattaforma Ideaginger, raggiungibile al link:

La campagna è accompagnata da un nuovo video promozionale che racconta lo spirito del progetto e invita a sostenere la rassegna con una donazione. Come di consueto, ogni contributo è ricompensato con omaggi e esperienze legate al mondo di CuCù, fino all’immagine originale realizzata per questa quarta edizione da Cinzia Baccarini, che firma anche la grafica della campagna.

Chi preferisce può donare anche tramite Satispay, cercando “Controsenso” e comunicando la donazione via whatsapp al numero per le info 333 7981563.

La campagna resterà attiva fino al 3 novembre.

L’associazione culturale Controsenso, con sede a Bagnacavallo, promuove da tempo iniziative culturali in Romagna, avvalendosi della collaborazione di professionisti e di un gruppo di volontari molto affiatato.

Oltre a CuCù, Controsenso è impegnata nella programmazione del Bagnacavallo Festival e nella realizzazione di fiere, rassegne editoriali, spettacoli e incontri pubblici dedicati alla cultura e alla condivisione.