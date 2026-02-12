Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio disposta dalla Questura di Ravenna, con particolare attenzione all’area di zona Speyer, interessata da servizi mirati di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità e degrado urbano.

Nel corso delle operazioni, svolte con un’intensificazione dei pattugliamenti e dei controlli, anche grazie al supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, sono state complessivamente identificate 91 persone, di cui 70 cittadini extracomunitari. Le verifiche hanno consentito di monitorare in modo capillare le presenze nell’area e di accertare la regolarità delle posizioni dei soggetti controllati.

Durante i servizi di osservazione e controllo, gli operatori hanno inoltre rinvenuto e sequestrato circa 10 grammi di sostanza stupefacente, sottraendola alla potenziale attività di spaccio. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i responsabili.

Nel medesimo contesto operativo è stato rintracciato un cittadino albanese destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna per l’espiazione di una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, relativa a una condanna per il reato di violenza sessuale. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

L’attività conferma la costante attenzione della Questura nel garantire un presidio efficace del territorio e nel contrastare ogni forma di illegalità, attraverso servizi straordinari che proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini.