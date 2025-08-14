Nelle scorse serate sono stati effettuati attività di controllo ad Alto Impatto sia nella zona di Cervia che nel Comune di Faenza. Le attività, che hanno visto la compartecipazione dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Locale e Provinciale, si sono svolte sia mediante l’identificazione di soggetti che di veicoli e hanno permesso di identificare oltre cento persone.

Inoltre, con particolare riguardo al territorio di Faenza, sono stati sottoposti a controlli anche alcuni esercizi commerciali della zona.

Nella scorsa notte, invece, i controlli straordinari si sono concentrati nella zona di Massa Lombarda con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e degli agenti del Commissariato di Lugo, ove l’attività ha interessato prevalentemente la zona della stazione e ha permesso di effettuare controlli anche su veicoli e su alcuni esercizi commerciali della zona.

Durante alcune di queste attività è stato individuato un soggetto irregolare sul territorio nazionale e si è provveduto all’accompagnamento al C.P.R. di Torino