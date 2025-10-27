Fine settimana di controlli intensificati per i Carabinieri della Compagnia di Lugo, impegnati in un servizio straordinario tra Fusignano, Massa Lombarda e Cotignola.

Nel corso dell’operazione è stato arrestato un uomo di 61 anni per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato quando una pattuglia dell’Aliquota Operativa, in abiti civili, ha notato un veicolo sospetto aggirarsi nel centro di Fusignano. Dopo un pedinamento, i militari hanno osservato uno scambio tra due auto. Il successivo controllo ha permesso di trovare cocaina in possesso dell’acquirente, che ha ammesso di averla appena acquistata.

Anche il secondo veicolo è stato rintracciato e perquisito: nell’abitazione del sospettato sono stati trovati altre dosi di cocaina e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la somma di denaro appena ricevuta.

L’uomo, dopo gli atti di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, poi il Giudice di Ravenna ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione alla P.G.

Nella stessa serata i Carabinieri hanno eseguito numerosi posti di controllo sulle principali arterie viarie.

Sono state elevate sanzioni per eccesso di velocità lungo la Provinciale 7 tra Lugo e Barbiano, con decurtazioni di punti dalla patente.

A Massa Lombarda sono stati sanzionati conducenti con mancata revisione e uno automobilista per sorpassi vietati.

A San Patrizio, i Carabinieri di Conselice hanno fermato un 28enne alla guida con tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite: patente ritirata e denuncia.

Infine, sono stati sequestrati piccole quantità di cocaina e hashish a Fusignano e Massa Lombarda, con segnalazione alla Prefettura degli assuntori.

Nel complesso, in 12 ore, sono state identificate 56 persone (di cui 37 stranieri) e controllati 34 veicoli.

L’Arma annuncia che i controlli proseguiranno e saranno intensificati, soprattutto nelle ore serali.