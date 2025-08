Tra l’11 e il 30 luglio, il quartiere Farini è stato al centro di una massiccia attività di controllo della Polizia Locale di Ravenna, in collaborazione, a sere alterne, con la Polizia di Stato e con l’Arma dei Carabinieri. I 20 servizi straordinari attuati con impiego della doppia pattuglia per turno, dalle 18:00 alle 24:00, hanno permesso di identificare 275 persone, 257 delle quali straniere.

Il bilancio è di 42 notizie di reato, con 40 violazioni del DASPO urbano, una denuncia per porto d’arma impropria, una per clandestinità e una segnalazione per uso personale di stupefacenti.

Sul fronte amministrativo, sono state complessivamente 152 le sanzioni elevate, di cui 26 per ubriachezza manifesta, 15 per violazione dell’ordine di allontanamento, 73 per consumo di alcol in area interdetta e 17 per irregolarità nell’utilizzo dei monopattini elettrici.

Completano il bilancio 29 ordini di allontanamento, 3 sequestri di casse acustiche che disturbavano la tranquillità e numerose contestazioni al regolamento di Polizia Urbana per comportamenti contrari al decoro e alla quiete pubblica.