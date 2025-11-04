In occasione delle giornate del 31 ottobre e 1° novembre, in concomitanza con le celebrazioni di Halloween e la festività di Ognissanti e del decorso fine settimana, sono stati predisposti e svolti servizi straordinari di ordine e sicurezza pubblica su tutto il territorio della provincia di Ravenna. Le operazioni hanno visto il coordinato impiego della Polizia di Stato, con il contributo della Specialità Polizia Stradale, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire che gli eventi e le iniziative legate al periodo festivo potessero svolgersi in un clima di sicurezza e serenità.

I controlli, programmati sulla base delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno interessato i principali centri urbani e le aree di maggiore aggregazione, con particolare attenzione ai luoghi della movida e alle arterie stradali più trafficate.

Sono statti effettuati controlli amministrativi anche a numerosi esercizi pubblici della città e del litorale ravennate, specie quelli abituale ritrovo di giovani.

Nel corso dei servizi straordinari sono state identificate oltre 200 persone e controllati numerosi veicoli. Un’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre un conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con conseguente sospensione della patente di guida.

Il personale del Commissariato di Pubbica Sicurezza di Faenza, nell’ambito dell’intensifcazione dei controlli di carattere preventivo generale ed in particolare delle persone sottoposte a misure cautelari, ha rintracciato e tratto in arresto un soggetto per il reato di evasione.

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lugo, nell’ambito dell’intensificazione delle attività finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, ha sottoposto a controlli numerosi giovani, deferendo in stato di libertà un individuo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in una zona della città già all’attenzione delle forze dell’ordine.