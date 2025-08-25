Fine settimana di controlli straordinari da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, impegnati in un’operazione di prevenzione e contrasto dei reati tra Lugo e Massa Lombarda.

L’attività si è concentrata su esercizi commerciali, giardini pubblici, locali notturni e aree sensibili come le stazioni ferroviarie, luoghi spesso frequentati dai giovani. Nel corso del servizio sono state identificate 50 persone, con due denunce alla Procura della Repubblica: una per guida in stato di ebbrezza – con ritiro della patente – e una per inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Durante i controlli, un 21enne straniero è stato trovato in possesso di 4 grammi di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato alla Prefettura di Ravenna per le procedure amministrative previste.

Non solo prevenzione, ma anche interventi urgenti: tre pattuglie sono state chiamate a operare su altrettanti episodi di maltrattamenti in famiglia, segnalati al numero di emergenza 112 e classificati come casi di “codice rosso”.