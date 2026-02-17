Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, che nel fine settimana hanno intensificato le verifiche lungo le principali arterie stradali con particolare attenzione al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I controlli si sono concentrati soprattutto lungo la Statale 16 Adriatica, via Salara Statale e via Bollana, nel tratto compreso tra Cervia e la zona artigianale di Montaletto. Nel corso delle operazioni, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza: sottoposta ad accertamento, è risultata avere un tasso alcolemico pari a 1,62 grammi per litro, con conseguente ritiro immediato della patente di guida.

Nel medesimo servizio, i militari hanno inoltre proceduto al ritiro della carta di circolazione di tre veicoli, fermati nei pressi dell’area industriale di Montaletto. I mezzi presentavano infatti modifiche agli assetti non annotate sul libretto, violazione che ha comportato l’invio a revisione straordinaria.

L’attività rientra nel piano di prevenzione e sicurezza stradale messo in campo dall’Arma per garantire maggiore tutela agli utenti della strada, soprattutto nei fine settimana.