Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ravenna nell’ambito dei servizi mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e dell’uso di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni svolte nei giorni scorsi, sono state elevate diverse denunce e contestazioni.

Durante uno dei controlli, effettuati in un’area commerciale del territorio ravennate, i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto. Gli uomini della Sezione Radiomobile hanno identificato il soggetto, un cittadino romeno di 42 anni, che nascondeva due coltelli nel retro dei pantaloni.

Invitato a consegnare eventuali oggetti atti ad offendere in suo possesso, l’uomo ha estratto due coltelli con lame rispettivamente di 31 e 23 centimetri, occultati sotto gli indumenti. Le armi sono state immediatamente sequestrate e il 42enne è stato accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale, dove è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nel complesso dell’attività di controllo, i Carabinieri hanno inoltre denunciato due persone per guida sotto l’effetto di alcol e contestato una violazione per detenzione di sostanza stupefacente.

L’azione rientra in un più ampio piano di prevenzione e repressione finalizzato a garantire maggiore sicurezza sulle strade e nei luoghi pubblici del territorio, contrastando comportamenti pericolosi e illegali.