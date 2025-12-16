La Polizia di Stato ha svolto nel corso della giornata di ieri una serie di controlli straordinari del territorio nel comune di Faenza, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e rispondere alle istanze provenienti dalla cittadinanza.

Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza ha effettuato mirati controlli nei confronti di numerosi esercizi commerciali, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire situazioni di illegalità. Particolare attenzione è stata riservata al Parco Mita, area già oggetto di monitoraggio da tempo a seguito delle significative segnalazioni pervenute dai cittadini, confermando così l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel presidio delle zone maggiormente sensibili del territorio.

Nel corso delle attività sono state inoltre controllate circa cinquanta persone, nell’ottica di una capillare azione di prevenzione e di incremento della percezione di sicurezza tra la popolazione.

Nella medesima giornata, il Personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ravenna ha condotto specifici controlli su diverse attività commerciali che trattano materiale pirotecnico, in vista delle imminenti festività natalizie. Tali verifiche sono finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e a prevenire rischi per l’incolumità pubblica.

Le operazioni si inseriscono in una più ampia strategia di controllo del territorio e testimoniano la costante attenzione della Polizia di Stato alla tutela della sicurezza dei cittadini, anche attraverso un dialogo attivo con la comunità e un ascolto concreto delle segnalazioni ricevute.