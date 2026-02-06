Prosegue con determinazione l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio e a garantire la sicurezza dei cittadini. Nei giorni scorsi, un servizio coordinato che ha visto impegnate più pattuglie delle Stazioni locali e del Nucleo Operativo e Radiomobile ha portato alla denuncia in stato di libertà di un cittadino italiano di 40 anni.

Durante un pattugliamento nelle zone più isolate del lughese, i militari hanno notato un’autovettura procedere a velocità insolitamente ridotta, circostanza che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il mezzo per un controllo.

Nel corso dell’ispezione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto un manganello telescopico in metallo, nascosto nella tasca della portiera lato guida. L’uomo non è stato in grado di fornire una valida giustificazione per il possesso dell’oggetto, che è stato immediatamente sequestrato.

Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere il possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Il conducente è stato quindi sottoposto a test salivare per la guida sotto l’effetto di droghe, risultando positivo. Al successivo rifiuto di sottoporsi agli esami ematici presso una struttura sanitaria, i militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida.

Il quarantenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Ravenna.

Il Comando Compagnia di Lugo ha infine assicurato che i controlli straordinari, in particolare nelle aree periferiche e nelle frazioni, saranno ulteriormente intensificati nelle prossime settimane.