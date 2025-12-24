Si intensificano i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato in vista delle festività natalizie. Nella giornata di ieri, gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Ravenna hanno arrestato un uomo per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, dove una pattuglia impegnata nelle attività di vigilanza ha notato un giovane che, alla vista dell’auto di servizio, si è allontanato velocemente nel tentativo di sottrarsi al controllo. Raggiunto dagli operatori, l’uomo ha reagito con calci nel tentativo di divincolarsi e fuggire.

Il soggetto, un cittadino egiziano di 21 anni regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Oltre all’arresto e alla denuncia, nei suoi confronti è stato emesso dal Questore di Ravenna un avviso orale. L’uomo risultava inoltre già destinatario di una misura preventiva di divieto di avvicinamento nella provincia di Ravenna.

Nel corso delle medesime attività di controllo, gli operatori hanno anche rinvenuto e sequestrato 15,75 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Le operazioni rientrano nel piano di intensificazione dei controlli predisposto dalla Questura di Ravenna in occasione delle festività natalizie, periodo caratterizzato da un maggiore afflusso di persone e turisti, con l’obiettivo di prevenire attività illecite e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.