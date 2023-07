La Polizia locale di Ravenna la notte scorsa ha svolto un servizio straordinario di controllo dell’arenile tra la mezzanotte e le 4.30.

Gli agenti si sono recati nella spiaggia libera di Lido Adriano a seguito di una segnalazione per la presenza di persone che stavano campeggiando e avevano anche accesso un falò. Nel tratto di spiaggia libera a sud del Bagno Amarissimo sono state identificate 13 persone e 4 sono state sanzionate con 200 euro ai sensi dell’ordinanza balneare, di cui 3 per campeggio vietato in spiaggia e 1 per aver portato vetro in spiaggia.

Successivamente i controlli sono stati estesi ad altre località: a Lido di Dante, senza riscontrare criticità, dal Bagno Miramare di Punta Marina al Bagno Hanabi di Marina di Ravenna. Durante quest’ultimo controllo sono state identificate 11 persone e 1 è stata sanzionata per campeggio in spiaggia.