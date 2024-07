Controlli per tutto il fine settimana da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna su tutto il territorio. L’attività delle differenti pattuglie è stata in particolare orientata a fronteggiare le attività illecite connesse alla “malamovida” sul litorale. Le attività di controllo hanno raggiunto il proprio picco nelle serate di sabato e domenica, in cui sono state identificate circa 500 persone e controllati 200 veicoli, sottoponendo persone potenzialmente sospette a controlli personali più approfonditi.

In particolare, notevoli sono stati gli sforzi profusi per fronteggiare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, a garanzia della sicurezza della circolazione: i militari hanno svolto posti di controllo nelle arterie stradali maggiori, all’esito dei quali sono stati intercettati 7 automobilisti con tasso alcolemico ben al di là del consentito, i quali sono stati perseguiti con delle sanzioni amministrative, oltre al ritiro, per tutti, della patente di guida.

Sono 7 anche le persone arrestate per estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere, violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Altre 9 persone sono state denunciate per maltrattamenti in famiglia, lesioni, truffa, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.