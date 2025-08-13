Hisilicon Balong

Una vasta operazione disposta dall’Ispettorato del Lavoro ha portato alla sospensione di 10 attività imprenditoriali nella provincia di Ravenna, compresa la fascia costiera, per gravi irregolarità in materia di lavoro e sicurezza.

I controlli, che hanno interessato in particolare i settori del commercio, dell’agricoltura e dei pubblici esercizi, hanno messo in luce 11 lavoratori impiegati senza contratto, in totale assenza di regolarizzazione.

Sono state inoltre accertate violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro: mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e assenza di formazione per il personale irregolare.

Le sanzioni complessive ammontano a circa 28mila euro. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli per contrastare il lavoro nero e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

