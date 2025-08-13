Una vasta operazione disposta dall’Ispettorato del Lavoro ha portato alla sospensione di 10 attività imprenditoriali nella provincia di Ravenna, compresa la fascia costiera, per gravi irregolarità in materia di lavoro e sicurezza.

I controlli, che hanno interessato in particolare i settori del commercio, dell’agricoltura e dei pubblici esercizi, hanno messo in luce 11 lavoratori impiegati senza contratto, in totale assenza di regolarizzazione.

Sono state inoltre accertate violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro: mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi e assenza di formazione per il personale irregolare.

Le sanzioni complessive ammontano a circa 28mila euro. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli per contrastare il lavoro nero e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.