Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Ravenna, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al presidio del centro storico e delle frazioni. Numerosi gli interventi effettuati nel fine settimana.

Nel pomeriggio di sabato, una pattuglia dell’Ufficio Centro Storico, impegnata in un posto di controllo in viale Santi Baldini, ha intimato l’alt a un’autovettura il cui conducente ha ignorato l’ordine, proseguendo la marcia. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato bloccato in via di Roma. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo alla guida, un ravennate di 40 anni, circolava con la patente sospesa a tempo indeterminato. Nei suoi confronti sono state contestate le violazioni previste dal Codice della Strada per l’inottemperanza all’alt e per la guida con patente sospesa.

Sempre nella giornata di sabato, il personale della Sicurezza Urbana è intervenuto in località Osteria per un’auto in sosta irregolare su un’isola spartitraffico, in posizione di grave intralcio alla circolazione. Oltre alle sanzioni per la sosta irregolare e l’intralcio, i controlli amministrativi hanno evidenziato la presenza di fermi fiscali: il veicolo è stato quindi rimosso e posto sotto sequestro secondo le procedure vigenti.

Domenica, a seguito di una segnalazione alla sala operativa, una pattuglia è intervenuta nei pressi del supermercato Famila di via Argirocastro per la presenza di una persona ubriaca e molesta che chiedeva l’elemosina. Gli agenti hanno identificato un giovane di 22 anni, cittadino egiziano, in stato di manifesta ubriachezza, nei cui confronti è stata applicata una sanzione amministrativa e la misura dell’allontanamento dal luogo.

Per quanto riguarda l’attività di infortunistica stradale, tra venerdì e domenica sono stati rilevati sette incidenti, quattro dei quali con feriti, in diverse zone della città e nelle frazioni. Le conseguenze più serie per un ciclista di 21 anni, rimasto ferito in modo non grave domenica sera nei pressi del CinemaCity Ravenna, dopo essere stato investito da un’auto.

Gli altri sinistri si sono verificati allo svincolo dell’Esp (uscita autonoma di un veicolo), in via Cesari, in via Conti all’intersezione con via Faentina, in via Dismano (con tre auto coinvolte, due delle quali in sosta), alla Rotonda Spagna, dove un’auto ha abbattuto la segnaletica, e in località Durazzano, dove un uomo di 84 anni è finito con l’auto in un fossato senza riportare ferite.