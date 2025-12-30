In occasione delle festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna ha attuato un dispositivo straordinario di controllo del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza pubblica in un periodo caratterizzato da una maggiore affluenza di persone e veicoli.

L’operazione ha consentito di controllare un elevato numero di soggetti e mezzi, grazie all’impiego congiunto del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni territoriali, con un monitoraggio costante delle principali arterie stradali e del centro storico cittadino. Oltre alla vigilanza stradale, i militari hanno intensificato la presenza nelle aree considerate più sensibili, con pattuglie appiedate e automontate nei pressi di centri commerciali, uffici postali e mercatini natalizi, per prevenire furti e scippi.

Nel corso dei controlli, nell’ambito del contrasto al degrado urbano e all’inosservanza dei provvedimenti amministrativi, sono stati sanzionati tre giovani, di cui un italiano e due stranieri, per ubriachezza molesta. Nei pressi della Stazione Ferroviaria, inoltre, un soggetto di origine straniera è stato denunciato per non aver rispettato la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Ravenna, mentre disturbava i passanti.

Un’altra persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente, poiché trovata alla guida con un tasso alcolemico pari a quattro volte il limite consentito, in orario serale.

I controlli dei Carabinieri, orientati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, oltre che alle violazioni del Codice della Strada, proseguiranno anche nei prossimi giorni e interesseranno l’intera provincia di Ravenna.