In occasione delle giornate del 14 e 15 agosto, in concomitanza con le festività di Ferragosto, sono stati predisposti e svolti mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica su tutto il litorale della provincia di Ravenna, con particolare attenzione alle località di Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Milano Marittima e Cervia. Le operazioni hanno visto il coordinato impiego della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine.

Le attività di controllo, programmate sulla base delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno avuto come obiettivo principale quello di garantire che le festività potessero svolgersi serenamente e senza incidenti, attraverso una capillare azione di prevenzione e vigilanza nei punti di maggiore afflusso di persone.

Oltre ai controlli alle persone e alla circolazione stradale, particolare attenzione è stata riservata agli esercizi commerciali delle località interessate, con verifiche mirate al rispetto delle normative vigenti.

Nel corso dei servizi straordinari sono stati arrestati due soggetti: uno per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e un cittadino destinatario di un ordine di carcerazione di 3 anni e 8 mesi. Un ulteriore soggetto è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Contestualmente, sono state identificate oltre 200 persone e 80 veicoli, con il ritiro di una patente di guida, il sequestro di un veicolo ed elevata una serie di contravvenzioni per violazioni ai regolamenti di polizia e sicurezza urbana. Nel medesimo contesto operativo, la Polizia di Stato di Faenza ha inoltre sequestrato circa 200 grammi di cocaina.

L’attività complessiva, parte integrante del piano straordinario di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, ha contribuito a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e delle celebrazioni di Ferragosto, rafforzando la percezione di sicurezza tra residenti e visitatori.