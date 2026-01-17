Nel corso della giornata di giovedì, il personale dell’Unità organizzativa Sicurezza urbana della Polizia Locale di Ravenna ha effettuato specifici controlli sul territorio finalizzati alla verifica del corretto utilizzo dei permessi di circolazione riservati alle persone con disabilità.

Durante l’attività, una automobilista è stata sorpresa mentre utilizzava impropriamente il contrassegno intestato alla madre. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era utilizzato esclusivamente dalla conducente, mentre la titolare del permesso risulta ospite in via permanente, dal 2023, di una struttura residenziale per anziani, in condizioni di totale non autosufficienza e non trasportabile con veicoli ordinari.

La conducente, una donna di 62 anni residente nel Ravennate, è stata sanzionata ai sensi del Codice della Strada, con la decurtazione di sei punti dalla patente di guida e il ritiro immediato del contrassegno.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli ordinari e mirati svolti dalla Polizia Locale per tutelare i diritti delle persone con disabilità e garantire il rispetto delle regole di convivenza civile.