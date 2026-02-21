Nuovo intervento della Polizia Locale di Ravenna in un minimarket di via Carducci, a seguito di segnalazioni relative a presunte occupazioni irregolari di suolo pubblico durante le operazioni di carico e scarico merci.

Al momento del sopralluogo non sono state riscontrate occupazioni abusive in atto, ma il controllo è stato esteso alla regolarità commerciale dei prodotti in vendita, facendo emergere diverse irregolarità.

In particolare, gli agenti hanno rilevato la mancata etichettatura in lingua italiana di circa 100 prodotti esposti sugli scaffali, requisito obbligatorio per garantire sicurezza alimentare e corretta informazione al consumatore. Sono state inoltre accertate mancate esposizioni dei prezzi su numerosi articoli e l’assenza di indicazioni relative a categoria e provenienza dei prodotti ortofrutticoli.

Sul fronte igienico-sanitario è stata contestata anche la detenzione di frutta e verdura a un’altezza inferiore ai 50 centimetri dal suolo, in violazione delle norme previste per la tutela degli alimenti da possibili contaminazioni.

Nell’immediatezza è stata elevata al titolare una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Ulteriori irregolarità sono state riportate in un verbale di ispezione ora al vaglio del Reparto Commerciale della Polizia Locale, che valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.