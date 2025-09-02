Proseguono le attività di controllo e prevenzione della Polizia Locale di Ravenna nel “Quartiere Isola San Giovanni”. Nel passato mese di agosto, sono state 165 le persone controllate (di cui 135 straniere); 24 le notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica; 88 le violazioni amministrative contestate. Tra i reati e le violazioni accertate si segnalano: furto aggravato (per un cittadino marocchino), ingresso e soggiorno illegale (per un cittadino maliano), violazione del divieto di accesso urbano (21 persone, tutte straniere, di origine senegalese, algerina, guineana e somala), ubriachezza manifesta (7 persone, di cui 6 straniere); atti contrari alla pubblica decenza (2 persone: un nigeriano e un italiano).

Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per assunzione di sostanze stupefacenti e sono stati impartiti 14 ordini di allontanamento.

Tra le principali sanzioni amministrative contestate, 32 riguardano il consumo di bevande alcoliche in area interdetta (per inosservanza del Regolamento di Polizia Urbana) e 20 il consumo di alimenti o bevande stazionando in area pubblica (in violazione dell’ordinanza del Sindaco). Altre irregolarità accertate sono relative all’indebito stazionamento in area soggetta a particolare tutela (6 casi), questua (2 casi), attività assimilabile al campeggio in area non autorizzata (4 casi), inottemperanza alla normativa sui monopattini (7 casi).

Le pattuglie hanno presidiato l’area degli Speyer, attraverso la programmazione di mirati servizi, con impiego, complessivamente, di 108 operatori suddivisi per i vari turni (mattutino, pomeridiano e serale). In 10 occasioni, la vigilanza si è svolta con il supporto di un equipaggio della Polizia di Stato.