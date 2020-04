Controlli dei Carabinieri del Nas di Bologna nelle strutture socio-sanitarie romagnole di accoglienza per anziani o persone non autosufficienti. I controlli si sono svolte in tutte le province durante il periodo di emergenza sanitaria di queste settimane e miravano a verificare il numero degli ospiti e degli operatori, le condizioni igieniche e di sicurezza della struttura, l’uso dei dispositivi di protezione individuali e la messa in pratica di tutte le misure necessarie previste per evitare possibili contagi. Il bilancio di queste settimane di controlli vede, nel ravennate, 7 attività poste sotto esame, le multe comminate ammontano a 3.300 euro, una persona è stata denunciata per inosservanza a norme disciplinate dal Testo unico delle leggi di pubblica di sicurezza.