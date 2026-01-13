Nel corso dello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno svolto mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale.

I controlli sono stati effettuati lungo le principali arterie viarie e in prossimità dei locali notturni, con l’impiego dell’etilometro in dotazione al Nucleo Radiomobile. All’esito delle verifiche, un soggetto è stato deferito in stato di libertà e sanzionato con la sospensione della patente, poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l. Altri due soggetti sono stati denunciati: uno per essersi rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e un altro per guida senza patente.

L’attività dei Carabinieri si è inoltre concentrata sul contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nelle aree considerate più sensibili. Nel corso dei controlli uno straniero è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, essendo stato trovato in possesso di 19 grammi di hashish. Per altri quattro soggetti è invece scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Ravenna, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela della sicurezza sul territorio.