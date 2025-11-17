Nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri delle Compagnie di Ravenna e Faenza, su impulso del Comando Provinciale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione ai reati legati agli stupefacenti e alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Le pattuglie hanno monitorato soprattutto le zone delle stazioni ferroviarie e altri luoghi frequentati dai giovani, considerati aree sensibili.

A Ravenna, i controlli hanno portato alla denuncia di un giovane per detenzione ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere. Il ragazzo è stato trovato in possesso di varie dosi di hashish e di due coltelli: uno di tipo arabo, lungo 28 centimetri, e un coltello da cucina di 33 centimetri. Per lui è scattata anche una sanzione amministrativa per guida sotto l’influenza dell’alcol. Un altro giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato con una modica quantità di hashish. Un terzo ragazzo è stato invece sanzionato per aver guidato la propria auto senza copertura assicurativa.

A Faenza, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura dopo essere stati sorpresi nel “Parco Mita” con dosi di hashish e marijuana.

Nel complesso, durante il servizio, i Carabinieri hanno identificato circa 70 persone, tra cui sedici cittadini stranieri, controllato una trentina di veicoli e quattro esercizi commerciali.

L’attività rientra nelle operazioni di prevenzione e controllo avviate per aumentare la sicurezza nei centri cittadini e contrastare i fenomeni legati allo spaccio e alla mala movida.