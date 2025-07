Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ravenna, impegnati in una serie di servizi straordinari volti a prevenire e contrastare la microcriminalità, sia nei quartieri cittadini che nelle zone del forese.

Nei giorni scorsi, l’operazione ha portato all’arresto di due persone colpite da provvedimenti restrittivi. In particolare, i militari della Stazione di Russi hanno fermato un 34enne, destinatario di un ordine di carcerazione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi tra la provincia di Ravenna e le Marche. L’uomo dovrà scontare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione.

Sempre nell’ambito degli stessi controlli, i Carabinieri della Stazione di Ravenna Via Alberoni hanno rintracciato un giovanissimo cittadino extracomunitario, nei confronti del quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ravenna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, avvenuti proprio in città.

Entrambi i soggetti, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti in carcere: il primo a Forlì, il secondo presso la casa circondariale di Ravenna.

L’Arma dei Carabinieri ha ribadito che l’impegno nel garantire sicurezza e nel prevenire reati proseguirà con presenza costante e monitoraggio continuo, sia di giorno che di notte, invitando i cittadini a collaborare con le Forze dell’Ordine e a segnalare prontamente situazioni sospette o attività illecite.