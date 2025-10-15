Proseguono i controlli dei Carabinieri nelle scuole del territorio per contrastare il consumo di sostanze stupefacenti tra i più giovani. Nelle scorse ore, i militari della Stazione di Riolo Terme, con il supporto del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno effettuato una serie di ispezioni straordinarie in diversi istituti del comprensorio faentino.
Durante le verifiche, grazie al fiuto del cane antidroga “Drago”, è stato rinvenuto dell’hashish nella disponibilità di una studentessa, che è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti.
L’operazione rientra nella costante attività di prevenzione e contrasto allo spaccio portata avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, che annuncia la prosecuzione dei controlli anche nelle prossime settimane per garantire la massima tutela della comunità scolastica.