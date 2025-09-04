I Carabinieri hanno arrestato un 19enne e denunciato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un controllo in un parco cittadino, abituale punto di ritrovo per giovani consumatori.

I militari hanno notato i movimenti sospetti dei due ragazzi seduti su una panchina. Alla vista dei Carabinieri, il minorenne ha tentato di disfarsi di un involucro, risultato contenere 60 grammi di hashish. Addosso al giovane sono stati trovati anche 180 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 19enne, sottoposto a perquisizione, aveva con sé altri 50 grammi di hashish nascosti nelle scarpe, 135 euro, un coltello da cucina, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. A casa sua i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 40 grammi di droga, uno spinello già pronto e un secondo bilancino.

In totale sono stati sequestrati 150 grammi di hashish, per un valore stimato di circa duemila euro. Il minorenne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna, mentre il 19enne è stato arrestato. Dopo la convalida, il giudice del Tribunale di Ravenna ha disposto per lui l’obbligo di presentarsi due volte a settimana alla Polizia Giudiziaria.