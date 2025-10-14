Questa mattina, agenti della Polizia Locale di Ravenna sono intervenuti in via Romea Nord, all’interno di un’area privata corrispondente a un edificio dismesso (ex distributore/autolavaggio), ove era stata segnalata una situazione di degrado. Dopo l’accesso alla struttura e l’ispezione dei locali, sono stati rinvenuti numerosi rifiuti e materiali abbandonati.

È stata pertanto contattata Hera, che ha predisposto l’invio di due mezzi per le operazioni di pulizia all’interno della struttura. Gli agenti prendevano inoltre accordi con il proprietario, al fine di effettuare la bonifica dell’intera area, compresa una nuova recinzione lato via Romea Nord.