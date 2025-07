Nella serata di lunedì, la Polizia di Stato di Ravenna ha condotto un servizio straordinario di controllo del territorio Faentino, nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”. L’attività ha visto la partecipazione congiunta di più forze dell’ordine: equipaggi del Commissariato di Faenza, del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Il servizio si è concentrato sul controllo di veicoli e frequentatori di esercizi pubblici e commerciali considerati sensibili, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa. Sono state identificate oltre cento persone.

Nel corso dei controlli, una persona è stata segnalata alla Prefettura in quanto assuntrice di sostanze stupefacenti: è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish. Inoltre, due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale sono stati accompagnati negli uffici per le operazioni di identificazione e l’avvio delle procedure di espulsione.

L’attività si inserisce nel quadro delle iniziative di prevenzione e sicurezza disposte dal Ministero dell’Interno su tutto il territorio nazionale.